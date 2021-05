Gossip: le notizie del 30 maggio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 30 maggio 2021

Francesco Monte, ospite di ‘Non succederà più’, il programma radiofonico, condotto da Giada Di Miceli, sulle frequenze di Radio Radio, ha commentato (positivamente) l’esperienza di Tommaso Zorzi come opinionista de ‘L’Isola dei Famosi 15‘:

Mi piace Tommaso all’Isola. Sta mantenendo un approccio molto coerente. Considerando che è una persona che sta iniziando adesso, gli faccio i complimenti per come sta gestendo la visibilità, difficile soprattutto se hai un background televisivo di uno, due anni. Ha delle belle potenzialità. E’ una persona con una bella dialettica. Finalmente un po’ di italiano corretto. Mandare determinati messaggi è importante. E’ un’esperienza lavorativa che lo fa crescere, invece tante persone pensano che fare un programma o fare una canzone significa essere già arrivati. Assolutamente non è così. Sono 11 anni che faccio le guerre e sono qui a combattere.

Ursula Bennardo contro Roberta Di Padua ed Ida Platano di Uomini e Donne

A poche ore dalla messa in onda dell’ultima puntata della stagione 2020 – 21 di ‘Uomini e Donne’, Ursula Bennardo, ex protagonista del trono over e compagna di Sossio Aruta, ha attaccato duramente, sulle pagine del settimanale ‘Mio’, Roberta Di Padua e Ida Platano:

Penso che la popolarità abbia cambiato Ida, ma non lui, per cui si sono ritrovati in due mondi diversi. Penso che Roberta farà il possibile per restare nel programma come single, cosa che non farà Riccardo. Io al posto della redazione non glielo permetterei più.

Giulia Stabile contro gli haters: il gossip

Giulia Stabile, vincitrice di ‘Amici 20’, nelle scorse ore, ha risposto, su Instagram, agli haters, che l’hanno attaccato per la sua risata da ‘oca’: