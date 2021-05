Giorgio Manetti, ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, ha raccontato al settimanale Mio la sua personale esperienza con il Coronavirus.

Fortunatamente, il “gabbiano” diventato popolare grazie al programma di Maria De Filippi, non ha contratto il COVID-19 che, però, è entrato ugualmente nella sua vita.

La sua compagna Caterina, infatti, ha contratto il virus, fortunatamente in forma leggera. Tre amici molto cari di Giorgio, invece, dopo esser risultati positivi, purtroppo, non ce l’hanno fatta.

Queste sono le dichiarazioni di Giorgio Manetti al settimanale Mio:

La mia compagna Caterina ha contratto il COVID, seppur in forma leggera, ma per fortuna io non sono stato contagiato. Direi che questo è stato un gran bel regalo. Lascia lunghi strascichi, come la stanchezza. È un virus subdolo, che mi ha fatto perdere tre amici carissimi.

Ricordiamo che Giorgio Manetti, dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, sta vivendo una relazione stabile con Caterina, 55 anni, imprenditrice toscana, con cui Giorgio aveva già avuto una storia d’amore prima della sua avventura televisiva.

In diverse occasioni, tramite interviste, Giorgio ha criticato i comportamenti di Gemma Galgani a Uomini e Donne e ha anche smentito le notizie riguardanti un suo ritorno in tv, sia a Uomini e Donne che in altri programmi come il GF Vip.

Giorgio Manetti: le dichiarazioni su Isabella

In una recente intervista concessa a Uomini e Donne Magazine, Giorgio Manetti ha speso parole di stima nei riguardi di Isabella Ricci, la nuova dama di Uomini e Donne che ha scatenato la gelosia di Gemma: