Naomi Campbell è diventata mamma. Con un post su Instagram la modella americana ha annunciato a sorpresa l’arrivo di una bambina. Il lieto evento accade a quattro giorni dal suo cinquantunesimo compleanno.

A livello mediatico non si sapeva nulla della gravidanza, ma gli auguri dello stilista Marc Jacobs fanno intuire che almeno sul jet set qualcuno sapeva. L’annuncio risale alle 16 di ieri, le 7 locali in California, lo Stato degli Usa nel quale la Campbell vive da tempo.

Nei mesi scorsi Amadeus aveva annunciato la presenza di Naomi Campbell come ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2021. In un secondo momento tuttavia il conduttore veronese ha comunicato il forfait della modella a causa delle restrizioni per il coronavirus. Probabilmente vi erano anche delle circostanze legate alla gravidanza.

“Una bellissima piccola benedizione mi ha scelta per essere sua madre. Sono così onorata di avere questa anima delicata nella mia vita, non ci sono parole per descrivere questo legame che ora ho con te angelo mio. Non c’è amore più grande”.

Al momento si è solo a conoscenza del sesso della bambina, mentre non ci sono notizie circa l’identità del padre. Naomi Campbell non cita nemmeno il nome della figlia. Nessuna informazione sulle modalità di questa gravidanza. Non siamo al corrente del fatto che si possa trattare di un’adozione o di una maternità surrogata.

Peraltro la modella non ha mai conosciuto suo padre. Intanto si è scatenata la caccia al genitore. Naomi aveva dichiarato al Wall Street Journal che con la scienza sarebbe potuta diventare madre in qualunque momento. La Campbell è stata legata all’imprenditore Flavio Briatore dal 1999 al 2003, al milionario russo Vladislav Doronin e all’ex direttore generale di Philip Morris Louis C. Camilleri. Qualche tempo fa ha destato scalpore la frequentazione con l’ex One Direction Liam Payne, di 23 anni più giovane.