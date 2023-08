Arisa ha attirato l’attenzione generale su di sé con una serie di scatti senza veli e ha ricevuto un commento dalla collega Madame.

Arisa è single e non ha paura di osare: nelle ultime ore la cantante ha accompagnato un suo personale annuncio (dal chiaro intento ironico) per cercare un partner ad una serie di scatti osé condivisi sui social. A commentarli vi è stata anche l’amica e collega Madame, che l’ha lodata scrivendo: “Ti amo”. Arisa ha risposto gelida scrivendo: “Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare”.

Arisa: la replica a Madame

Arisa è incontenibile e, nelle ultime ore, ha replicato piccata a Madame che, al momento, non le ha ancora risposto. La cantante è tornata ad attirare l’attenzione su di sé con alcuni scatti bollenti sui social e in tanti tra fan amici e colleghi hanno commentato le sue foto. Tra questi, oltre all’amica e collega Emma, vi è stata anche Elisa D’Ospina, che si è offerta per aiutarla a fare i casting per trovare il partner adatto a lei. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? E soprattutto, Arisa riuscirà a trovare l’amore?

