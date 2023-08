A causa del maltempo delle ultime ore, Antonella Clerici è stata protagonista d una spiacevole disavventura.

Antonella Clerici si è sfogata con i fan dei social per la grave situazione che ha colpito alcune zone del Piemonte e della Liguria a causa del maltempo e ha mostrato con alcuni video condivisi via social la grande quantità d’acqua entrata in casa sua, ad Arquata Scrivia (nella provincia di Alessandria, in Piemonte). La conduttrice ha mostrato l’acqua che continuava a entrare copiosamente dal soffitto della sua casa e ha scritto addolorata: “E continua a diluviare…”

Antonella Clerici: la disavventura a causa del maltempo

Il ciclone che ha colpito in queste ore il Nord Italia ha causato gravi danni e disagi e tra coloro che si sono trovati a vivere una situazione non proprio edificante vi è anche la conduttrice Antonella Clerici che, attraverso i suoi canali social, ha mostrato la grandissima mole d’acqua che ha iniziato a entrare in casa sua ad Arquata Scrivia (dove la conduttrice vive con sua figlia Maelle e il suo compagno, Vittorio Garrone). Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno manifestato la loro solidarietà e sono in attesa di saperne di più.

