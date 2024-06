Kanye West è di nuovo nei guai a causa delle gravi accuse mosse dall’ex assistente. Il racconto shock di Lauren Pisciotta.

Nuovi guai per il rapper Kanye West che rischia grosso dopo l’ultima accusa mossa dall’ex assistente Lauren Pisciotta. La donna, infatti, ha accusato Ye di molestie sessuali e licenziamento illecito, per questo ha intentato una causa contro il rapper aggiungendo le accuse per violazione del contratto di lavoro e ambiente ostile.

Ma scopriamo i dettagli del racconto shock fatto dall’ex assistente di West.

Kanye West: la denuncia dell’ex assistente

Le rivelazioni scioccanti fatte dall’ex assistente di Kanye West, Lauren Pisciotta, mettono il rapper in una posizione molto delicata da un punto di vista legale. La donna, assunta dal rapper nel 2021, ha lavorato nel periodo del lancio della linea di moda Yeezy e ha collaborato con il rapper in tre dei brani per l’album Donda.

L’assistente, ex modella OnlyFans, ha dichiarato che il suo datore di lavoro si masturbava durante le conversazioni telefoniche.

L’accordo raggiunto con il rapper era che avrebbe dovuto essere a disposizione di Ye 24 ore su 24, sette giorni su sette e di cancellare il suo account OnlyFans, tutto per un compenso di milione di dollari all’anno in più rispetto a quello che avrebbe guadagnato su OnlyFan.

I messaggi di Kanye West

Al centro della vicenda ci sono i messaggi ricevuti dall’assistente dal suo datore di lavoro, Kanye West, a sfondo sessuale.

“Voglio sco*are e voglio che la mia donna mi dica quanto è stata sco*ata e voglio che mi tradisca” si legge in uno dei tanti messaggi ricevuti dalla Pisciotta.

Ma non è tutto. Infatti, l’ex modella di OnlyFan ha anche raccontato di essere stata chiusa in uno stanzino con il rapper che si sarebbe masturbato accanto a lei prima di addormentarsi.

Nell’ottobre del 2022 è arrivato il licenziamento, un mese dopo essere stata promossa a capo dello staff di diverse società di West, arrivando a guadagnare 4 milioni di dollari.

Per la buonuscita West le avrebbe promesso 3 milioni di dollari che, probabilmente, l’ex assistente non ha mai ricevuto.

Al momento il rapper e i suoi legali non hanno rilasciato alcuna dichiarazione.

