Carlo Conti ha rivelato come verranno scelti i brani in gara del prossimo Festival di Sanremo 2025: le novità in arrivo.

Carlo Conti ha recentemente rivelato i criteri che seguirà per scegliere le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2025. Dopo l’addio di Amadeus, Conti sarà il conduttore e direttore artistico delle prossime due edizioni del festival, e le aspettative sono altissime.

Ma vediamo che cosa ha rivelato il direttore artistico del prossimo festival.

Le parole di Carlo Conti sui criteri di selezione

Durante una conferenza stampa del Tim Summer Hits, Carlo Conti ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo ai criteri di selezione per Sanremo 2025.

Il presentatore ha spiegato che l’elemento fondamentale saranno i brani stessi: “Adesso lavoro sul regolamento, poi c’è l’ascolto attento prima delle Nuove Proposte e poi dei Big. Dopo sceglieremo le persone che mi affiancheranno. I brani sono la cosa fondamentale“.

Conti ha sottolineato l’importanza di dare precedenza alla qualità delle canzoni: “Se come direttore artistico inviterò qualche artista in gara? I criteri per me sono: sempre prima i brani, prima c’è sempre l’ascolto e poi gli inviti”. Questo approccio mira a garantire che le canzoni siano al centro dell’attenzione, indipendentemente dagli artisti che le interpreteranno.

Carlo Conti si concentra sul Festival di Sanremo 2025

A differenza delle precedenti edizioni che ha condotto, Carlo Conti avrà più tempo per dedicarsi alla preparazione del festival.

In passato, infatti, il suo impegno con il quiz show “L’Eredità” lo teneva molto occupato. Tuttavia, ora, con meno impegni quotidiani, il conduttore può concentrarsi meglio su Sanremo 2025.

“Ho tolto tutti gli impegni quotidiani e ho scelto di lasciare questa meravigliosa città per stare nella mia Firenze con la mia famiglia. Credo di lavorare meno rispetto agli anni passati anche se gli impegni sono tanti” ha rivelato il direttore artistico.

