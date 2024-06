Cristiano Iovino parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello? Spuntano nuove indiscrezioni sulle trattative in corso.

Il Grande Fratello è finito solo da poche settimane ma già sono partiti i casting per la prossima edizione, e tra i possibili concorrenti spunta il nome di Cristiano Iovino.

Il personal trainer, diventato noto come l’”uomo del caffè” con Ilary Blasi, potrebbe essere in trattative con gli autori del reality show di Canale 5 per fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Ma scopriamo tutti i dettagli dell’indiscrezione.

Cristiano Iovino al Grande Fratello? I rumors

A lanciare lo scoop della possibile partecipazione di Cristiano Iovino alla prossima edizione del Grande Fratello è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una storia lanciando l’indiscrezione.

L’esperto di gossip ha pubblicato una foto del noto personal trainer scrivendo: “Figurati se non lo contattavano” facendo riferimento al reality. Venza scrive ancora “Il GF continua la sua ricerca di concorrenti. E’ stato contattato anche Iovino… c’è una trattativa in corso“.

Non ci resta che attendere gli ulteriori aggiornamenti e un’eventuale conferma (o smentita) da parte dell’interessato.

Cristiano Iovino: l’accordo con Fedez

Cristiano Iovino non è famoso solamente per essere stato uno dei flirt di Ilary Blasi prima della separazione da Francesco Totti. Infatti, nelle ultime settimane il nome del personal trainer è stato ripreso tra le prime pagine dei più importanti settimanali di gossip. Questo perché è stato vittima di una rissa.

Alla rissa pare che abbia preso parte anche Fedez, come raccontato dall’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, che ha anche rivelato che il rapper e il personal trainer avrebbero raggiunto un accordo economico per evitare di procedere per vie legali.

Secondo Corona, l’accordo economico avrebbe raggiunto la cifra da capogiro di 500mila euro. Per il momento né Fedez e né Iovino hanno confermato la notizia.

