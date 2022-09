Julia Roberts ha svelato per la prima volta che a salvarla da un periodo buio della sua vita sarebbe stato l’amico George Clooney.

Julia Roberts e George Clooney sono una delle coppie d’attori più amati di Hollywood e inoltre sono ottimi amici. Per la prima volta l’attrice ha anche confessato che sarebbe stato il collega ad aiutarla a superare un momento particolarmente complicato nel 2022, quando a causa di un set cinematografico e di un picco dei casi Covid i due sono rimasti bloccati in Australia per diverse settimane.

“I Clooney mi hanno salvata dalla completa solitudine e dalla disperazione. Eravamo in una bolla, non sono mai stata lontana così tanto dalla mia famiglia. Penso di non aver passato mai tanto tempo da sola da quando avevo venticinque anni!”, ha dichiarato la Roberts al New York Times, e ancora: “Intorno all’undicesimo giorno George ha cominciato a dare i numeri. Si è affacciato e mi ha detto: ‘È per questo che hanno inventato l’alcool’. Io ho risposto: ‘O i biscotti al cioccolato!’”.

Julia Roberts: la confessione su George Clooney

Julia Roberts e George Clooney sono ottimi amici e per la prima volta l’attrice ha confessato che sarebbe stato proprio il suo celebre collega ad aiutarla a superare un momento in cui sarebbe stata costretta a restare lontana dalla sua famiglia per quasi un mese. L’attore e la sua famiglia avrebbero tenuto compagnia all’attrice facendola sentire meno sola. La Roberts ha rivelato anche che i figli dell’attore (i gemelli avuti insieme ad Amal Alamuddin) le sarebbero molto legati e che sarebbero soliti chiamare “zia Juju”.

