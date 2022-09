La modella Adriana Lima ha dato alla luce un maschietto dopo la nascita delle due figlie, Valentina e Sienna.

Adriana Lima ha toccato il cielo con un dito: dopo la nascita delle sue due bambine (avute insieme all’ex marito, Marko Jaric) la modella 40enne ha avuto un maschietto insieme all’attuale compagno, Andre Lemmers. La coppia ha raccontato la gravidanza via social giorno dopo giorno e in tanti non vedono l’ora di conoscere ulteriori dettagli sulla nascita del bambino.

Adriana Lima

Adriana Lima: è nato il figlio

Attraverso i social Adriana Lima ha annunciato la nascita del suo terzo figlio: lei, Andre Lemmers e le due figlie maggiori della top model sono più felici che mai. La gravidanza era stata annunciata dalla modella via social, e lei stessa non aveva fatto segreto di desiderare un maschietto dopo aver avuto due femmine. Sui social Adriana Lima ha postato anche il video del Gender Reveal Party con cui lei e i suoi familiari hanno scoperto che si sarebbe trattato di un maschietto, e la felicità della modella in quell’occasione era stata a dir poco incontenibile.

Sui social fan, amici e colleghi hanno inviato una valanga di messaggi di congratulazioni alla top model che, fino alla fine della gravidanza, ha sfilato con il pancione.

