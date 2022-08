Meghan Markle ha confessato che suo marito, Harry, le avrebbe rivelato di considerare ormai perso il suo rapporto col padre Carlo.

Oggi il Principe Harry e Meghan Markle conducono una vita da persone “normali” nella loro villa con giardino a Montecito, dove vivono insieme ai loro due bambini. Nella sua prima intervista per The Cut, l’ex duchessa del Sussex ha confessato alcuni retroscena sulla loro vita privata, a partire dal complesso rapporto con la Royal family e con i loro parenti più stretti. L’ex duchessa ha anche parlato della profonda frattura avuta da suo marito Harry con il padre Carlo, e ha dichiarato: “Harry mi ha detto: ‘Ho perso mio padre'”, ha ammesso, e ancora: “Spero che tra loro non accada quanto successo a me”.

Meghan Markle

Meghan Markle: la confessione su Harry e Carlo

I rapporti tra il principe Harry e suo padre Carlo sarebbero ormai inesistenti: a confermarlo è stata Meghan Markle, ma già il principe aveva confessato pubblicamente di sentirsi solo raramente con suo padre per via telefonica.

Per quanto riguarda il loro controverso addio dalla Famiglia Reale Inglese, Meghan ha confessato di sentirsi finalmente libera e ha ammesso che il “passaggio” verso una vita normale sarebbe avvenuto naturalmente: “Tutto è accaduto solo perché… semplicemente esistendo, stavamo sconvolgendo la dinamica della gerarchia. Quindi ci siamo detti: ‘Ok, va bene, andiamocene da qui'”, ha ammesso l’ex duchessa nella sua intervista a The Cut.

