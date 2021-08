Tra Jennifer Aniston e David Schwimmer, potrebbe essere esploso l’amore dopo la reunion di Friends, la celebre sit-com, famosa in tutto il mondo, andata in onda tra gli anni ’90 e i primi anni 2000. La notizia è stata pubblicata dal magazine Closer.

I due popolari attori, rispettivamente interpreti di Rachel Green e Ross Geller, infatti, avrebbero cominciato a frequentarsi. Dopo la precitata reunion, avrebbero trascorso molto tempo a Los Angeles, nella casa dove vive l’attrice. David Schwimmer, invece, vive a New York.

Jennifer Aniston e David Schwimmer, che oggi hanno 52 e 54 anni, in occasione della reunion, avevano dichiarato che, durante gli anni di Friends, erano interessati l’uno all’altra. L’interesse, però, non si trasformò mai in un sentimento vero e proprio perché, all’epoca, non sono mai stati single nello stesso periodo.

Una fonte ha rivelato al magazine Closer che, dopo aver preso parte alla puntata speciale di Friends, tra la Aniston e Schwimmer sarebbe riesplosa la chimica. I due attori avrebbero cominciato subito a scriversi. Successivamente, si sarebbero visti a Los Angeles dove si sarebbero divertiti molto, ridendo, chiacchierando e bevendo vino in uno dei vigneti preferiti dell’attrice.

È scontato aggiungere che questa storia d’amore, non ancora confermata, ha suscitato l’entusiasmo dei fan della serie.

Jennifer Aniston e David Schwimmer: Rachel e Ross

La storia d’amore tra Rachel e Ross è sicuramente una delle storie che ha più appassionato il pubblico del piccolo schermo.

Innamorato di Rachel Green fin dai tempi della scuola, Ross Geller riesce finalmente a conquistarla nel corso della seconda stagione della serie.

Durante la terza stagione, però, Ross tradisce Rachel e la loro storia d’amore si interrompe. Una particolarità di Friends è che Ross non ammette mai il tradimento, dichiarando sempre di essere andato con un’altra donna durante una pausa di riflessione (“We Were On A Break!” è uno dei tormentoni di Friends).

Dopo essersi sposati da ubriachi a Las Vegas e dopo essere diventati genitori di Emma, Ross e Rachel torneranno definitivamente insieme nella decima e ultima stagione.