Ben Affleck regala un anello di fidanzamento a Jennifer Lopez?

Il ritorno di fiamma tra i Bennifer, ovvero Ben Affleck e Jennifer Lopez, a distanza di quasi 20 anni, sta appassionando, da settimane, gli amanti del gossip internazionale.

I paparazzi americani, negli scorsi giorni, hanno immortalato l’attore in una gioielleria di Los Angeles insieme alla madre e al figlio Samuel (nato dal matrimonio con l’ex moglie Jennifer Garner) mentre sembra proprio alla ricerca di un gioiello. Che si tratti di un dono d’amore per la fidanzata?

“Sembra che tutto stia andando per il meglio. È palese che Jennifer abbia intenzioni serie con Ben. Non appariva così felice da tempo” ha fatto sapere una fonte molto vicina ad Affleck al magazine ‘People’. I figli dei due innamorati (i gemelli Emme e Max di 13 anni della Lopez ed i figli di Ben, Violet (15), Seraphina Rose (12) e Samuel (9)), si sarebbero già conosciuti e vedrebbero, di buon occhio, la relazione.

Il gruppo ha trascorso il weekend al Magic Castle di Los Angeles, un club privato di maghi e illusionisti.

“Stanno cercando di non affrettare le cose, ma vogliono che i ragazzi si conoscano. Stanno rendendo gli ultimi giorni d’estate più divertenti possibile, visto che poi torneranno a scuola e al lavoro” riporta il settimanale ‘People’.

E non finisce qui: i due piccioncini starebbero cercando un lussuoso nido d’amore a Beverly Hills. Hanno visitato una residenza di 11 mila metri quadri in vendita per la modica cifra di 85 milioni di dollari dotata di ogni confort, di 12 camere da letto, 24 bagni, campo da basket, piscina, ring da boxe ed uno spazio per parcheggiare 80 automobili.