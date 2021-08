Correa: il calciatore è fidanzato con Martina Stoessel?

Joaquín Correa è uno dei protagonisti di questa sessione di calciomercato, vicina alla conclusione. Il calciatore argentino, infatti, è passato dalla Lazio all’Inter dopo un’operazione che potrebbe portare, nelle casse della società biancoceleste, una cifra pari a 31 milioni di euro.

Anche la vita sentimentale di Correa, nei mesi scorsi, ha interessato i media e il gossip. La presunta fidanzata del calciatore 27enne, infatti, è una cantante e attrice argentina che il pubblico italiano, soprattutto quello composto da giovanissimi, conosce molto bene.

Martina Stoessel: il successo internazionale con Violetta

Martina Stoessel sarebbe la presunta fidanzata di Correa. Il gossip è partito a maggio, da America TV, in Argentina.

La cantante e attrice, conosciuta anche come Tini Stoessel o semplicemente Tini, ha conosciuto il successo internazionale verso la metà degli anni 2010 grazie alla serie Violetta.

Nella serie Disney, andata in onda in America Latina, Europa, Medio Oriente e Africa, la Stoessel diede vita al personaggio di Violetta Castillo che, anche in Italia, conquistò un ottimo seguito. La cantante incise anche un brano in lingua italiana, Nel mio mondo, versione italiana della canzone apripista della serie.

Durante quel periodo, la Stoessel partecipò a molti programmi televisivi di casa nostra: L’anno che verrà, Ballando con le Stelle, Ti lascio una canzone.

Martina Stoessel, negli ultimi anni, ha consolidato la propria carriera di cantante, incidendo due album, Quiero volver e Tini Tini Tini. Per quanto riguarda la tv, invece, ha preso parte come giudice in un’edizione argentina di The Voice e come assistente in un’edizione spagnola sempre di The Voice. Su Instagram, infine, è seguita da ben 16 milioni di follower.

Prima di conoscere Martina Stoessel, Correa era fidanzato con Desiré Cordero, modella conosciuta durante gli anni in cui ha giocato a Siviglia.

Joaquín Correa gioca nel campionato di Serie A dal 2018, anno in cui la Lazio lo acquistò per 16 milioni di euro.