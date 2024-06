Retroscena sull’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Dopo la fine del reality un concorrente ha svelato di aver sempre indossato una parrucca.

L’edizione 2024 de L’Isola dei Famosi è terminata con la finalissima che ha visto Aras trionfare. Eppure, anche a reality concluso stanno continuano ad arrivare curiosità e dettagli. L’ultimo riguarda un concorrente che ha giocato tutto il tempo in Honduras con una parrucca. Ebbene sì, perché sui social, la bellissima Khady Gueye ha fatto una particolare confessione sui suoi bellissimi e sempre perfetti capelli…

Isola dei Famosi, Khady Gueye e la parrucca

Attraverso alcune storie su Instagram, la splendida Khady ha raccontato quello che è stato il suo segreto durante tutta l’esperienza su L’Isola dei Famosi: “Il segreto dei tuoi capelli sull’Isola?”, le è stato chiesto da un fan. La ragazza a quel punto ha replicato: “Sono tanto contenta di rispondere a questa domanda! Il trucco c’è e non si vede!”.

Proseguendo poi nella sua rivelazione: “Scherzi a parte ho la fortuna di avere mia zia che mi supporta nella scelta e nell’acquisto di extension e parrucche. Proprio durante L’Isola dei Famosi mi sono trovata davvero benissimo con le cuciture (la wig è stata cucita ed è stata super resistente)”, ha commentato la Gueye con grande simpatia e onestà.

L’incidente in Honduras

Proprio la ragazza, durante la sua esperienza su L’Isola, era stata protagonista di una problematica legata ai suoi capelli. La Gueye, infatti, durante una prova con Aras Senol sui pali rotanti era rimasta impigliata in una corda e aveva iniziato a urlare. Il gioco si era subito fermato e il pubblico, così come la conduttrice e gli opinionisti, si erano spaventati per l’accaduto. In quell’occasione, quindi, la ragazza non stava soffrendo tanto per i capelli in sé, quanto per come la parrucca, ben attacca, le stava tirando la pelle.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG