La showgirl argentina Belen Rodriguez ha conquistato il pubblico italiano con il suo charme e la sua bellezza. Vediamo quanto è cambiata.

Belen Rodriguez è considerata uno dei volti più amati e conosciuti della televisione italiana. La showgirl argentina ha conquistato il pubblico con la sua voce sensuale, con il suo accento spagnolo, e il suo fisico mozzafiato.

Con il suo sguardo seducente, le sue labbra carnose e il fisico scultoreo ha fatto innamorare gli uomini e suscitato l’ammirazione, ma anche un po’ di invidia, delle donne.

Nel corso degli anni la sua carriera è stata un crescendo, ed è arrivata a toccare picchi importanti come co-condurre il Festival di Sanremo, avere un programma tutto suo insieme all’ex marito, Pequeños gigantes, essere ospite fissa di programmi di successo e persino recitare in pellicole da cinema e per la televisione.

Ma vediamo quanto è cambiata nel corso degli anni.

Belen Rodriguez: gli esordi come modella

Belen Rodriguez non è sempre stata una showgirl. Infatti, prima ancora ha lavorato per tanti anni come modella. A soli 17 anni, infatti, quando ancora viveva in Argentina, comincia la sua carriera da modella lavorando anche a Miami e in Messico.

In questa foto vediamo una giovane Belen Rodriguez a soli 14 anni prima di intraprendere il lavoro da modella.

Sempre lavorando come modella arriva in Italia, stabilendo la sua residenza a Milano. Ma è solamente nel 2006 che fa il suo esordio in televisione.

Belen Rodriguez arriva in televisione

La sua prima apparizione televisiva risale al 2006, ospite dei programmi televisivi di TeleBoario. La modella si fa notare, tanto che l’anno successivo le affidano la conduzione, insieme a Taiyo Yamanouchi, della seconda edizione del programma di Rai 3 La tintoria.

Ma la vera notorietà arriva grazie a L’Isola dei Famosi dove arriva al secondo posto mentre vince Vliadimir Luxuria.

ascolti serata del 24 novembre 2008

14 anni fa#ascoltitv #coseditv #gfvip

RaiDue: L’Isola dei Famosi 6 – LA FINALE (F2 Luxuria vs Belen) 7.214.000 31,49%

Canale 5: Zelig 6.926.000 22,96%

RaiUno: I vicerè (Film TV) 5.138.000 17,54% pic.twitter.com/o4zyTubG4M — AlexWolf99 (#UEFAEURO2024 -8) (@alessiolupo99tw) November 25, 2022

Da quel momento in poi partecipa tantissimi programmi televisivi: Sarabanda, Scherzi a parte, Paperissima e tanti altri ancora.

Poi, nel 2011, conduce insieme a Gianni Morandi e Elisabetta Canalis il Festival di Sanremo, con il momento indimenticabile entrato nella cultura popolare italiana come “la farfallina di Belen“.

Una rara immagine in cui Belen combatte contro “la società maschilista” italiana!#belen #Sanremo #ipocrisiauntantoachilo #farfallina pic.twitter.com/5hKARn7KUM — Eclipse of wine 🍷 (@EclipseOfWine) January 10, 2024

Il suo look negli anni non sembra aver subito enormi cambiamenti, se non per l’acconciatura dei capelli che hanno sempre seguito (o persino dettato) le mode del momento.

Belen Rodriguez tra maternità e successo

Nonostante la sua vita privata sia sempre stata burrascosa e al centro del gossip, la showgirl si è saputa comunque distinguere per la sua professionalità nei programmi televisivi a cui partecipava.

Dopo una iniziale relazione con Marco Borriello, Belen ha avuto una relazione con Fabrizio Corona e, successivamente, con Stefano De Martino, con cui si sposa nel 2013. Dalla loro unione nasce Santiago.

Ma non è l’unico figlio della showgirl. Infatti, anni più tardi, dalla relazione con Antonino Spinalbese, nasce la secondogenita Luna Marì.

Ecco una foto di com’è oggi la bellissima showgirl.

Belen Rodriguez: prima e dopo

Nel corso degli anni la showgirl ha subito una lieve trasformazione del corpo. Tra palestra e trattamenti, Belen sa come prendersi cura del suo corpo. Il suo fisico scultoreo anche all’alba dei 40 anni continua a suscitare l’invidia delle donne.

Il suo viso, inoltre, ha resistito allo scorrere del tempo, ma non è da escludere qualche “aiutino”. Infatti, secondo la rubrica Fatti e Rifatti del programma satirico Striscia la Notizia, la showgirl avrebbe fatto qualche ritocchino a naso, zigomi, labbra e seno.

Ecco una foto del prima e del dopo.

