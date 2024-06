Dopo la fine de L’Isola dei Famosi, maxi party con i concorrenti e non solo. Durante la festa c’è stato anche un avvistamento speciale…

L’Isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria di Aras ma la serata dei reduci dall’Honduras non si è conclusa con la proclamazione del vincitore. Infatti, dopo la diretta dallo studio, è stato tempo di una maxi festa a cui hanno preso parte tanti dei protagonisti di questa annata. Inoltre, ci sarebbe stato anche un particolare avvistamento…

Isola dei Famosi, chi c’era alla festa

Come detto, dopo la finale de L’Isola dei Famosi è andata in scena una maxi festa tra i protagonisti dell’edizione appena conclusa. Secondo quanto si apprende da svariati media, tra cui Leggo, non tutti gli ex naufraghi erano presenti. Tra le assenze è spiccata quella di Joe Bastianich ma anche i vari Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli e Francesco Benigno con cui in questa annata ci sono state diverse polemiche.

A mettersi in evidenza sembra essere stata Matilde Brandi che per l’occasione ha indossato una tuta intera total pink. Presenti al maxi party anche Khady Gueye, Sonia Bruganelli, Vladimir Luxuria, Dario Maltese, Daniele Radini Tedeschi, Greta Zuccarello, Maité Yanes e Valentina Vezzali che hanno sorriso e goduto della serata in onore dell’esperienza vissuta.

L’avvistamento

Oltre agli ex naufraghi, al mega party finale de L’Isola dei Famosi ci sarebbe stata, poi, anche una presenza molto speciale. Pare, infatti, che sia stato avvistato Angelo Madonia che, nelle scorse settimane, era stato più volte paparazzato in compagnia di Sonia Bruganelli. Il ballerino è apparso nelle Instagram stories di Matilde Brandi che l’ha coinvolto in un ballo di gruppo.

In questo senso starebbe prendendo sempre più piede la voce di un feeling speciale proprio tra il danzatore e la Bruganelli. I due, per altro, nei giorni scorsi erano stati pizzicati insieme tra sorrisi e abbracci a spasso per Roma. Staremo a vedere se dopo questa festa, ci sarà modo per uscire definitivamente allo scoperto o meno.

