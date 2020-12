Isola dei Famosi 2021: nel cast Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli?  

Uomini e Donne si conferma reparto di ostetricia dei concorrenti per l’Isola dei Famosi. Anche l’edizione 2021, qualora si facesse, avrebbe in lizza personaggi provenienti dal dating show di Maria De Filippi. Per questo si parla insistentemente di Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli. A riportarlo è il settimanale Vero.

I due uomini sono accomunati non solo per l’esperienza nel programma di Canale 5 ma anche per aver condiviso qualcosa con Gemma Galgani. Si tratta della regina del trono Over della trasmissione. Il primo è stato proprio fidanzato per qualche tempo con la donna. Il secondo invece si è recato a corteggiarla subito dopo il primo lockdown. I due hanno anche un soprannome: Giorgio si fa chiamare Gabbiano, Nicola invece Sirius.

Per Nicola Vivarelli e Giorgio Manetti si tratterebbe quindi di un ritorno in grande stile nella televisione che conta. I due hanno dovuto lasciare Uomini e Donne a causa dei continui litigi con Gemma Galgani.

In realtà non sarebbero finiti qui i personaggi in procinto di sbarcare in Honduras (o le Canarie). Per l’Isola dei Famosi si vocifera anche di Rosa Perrotta, Lucas Peracchi, Lorenzo Riccardi, Angela Nasti, Sossio Aruta, Andrea Cerioli.

Il cast si completerebbe con nomi esterni al programma (e meno male). Vero cita anche i nomi di Asia Argento, Biagio D’Anelli, Eleonora Giorgi con il figlio Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia e addirittura di nuovo Maria Giovanna Elmi. Quest’ultimo nome sarebbe leggermente improbabile dato che l’ex annunciatrice tornerebbe in gara a 80 anni dopo il terzo posto nel 2005.

Foto: account Instagram Nicola Vivarelli