Uomini e Donne, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, è rottura? (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 7 settembre 2020

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si rincontrano ad Uomini e Donne dopo settimane di silenzio

Quali sono stati i rapporti tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani nel corso di questa estate agli sgoccioli? Nel corso della prima puntata della nuova stagione di 'Uomini e Donne', i due protagonisti hanno cercato di fare il punto della situazione di una frequentazione che ha appassionato il pubblico di Canale 5.

La dama torinese ha rifiutato l'invito dell'ufficiale della Marina mercantile a passare qualche giorno a Forte Dei Marmi per paura di essere trattata come un trofeo da esibire davanti ad amici e familiari. Il confronto tra i due ex frequentanti è tutt'altro che sereno:

"Tre mesi d'estate ho fatto l'impossibile per vederti. Ti ho invitato a Forte dei Marmi".

"A me non interessava a venire lì. Tu mi hai mandato un messaggio importantissimo dicendo: 'Non sei la persona adatta a me'. Poi l'hai cancellato ma io l'ho tenuto. Io sono convinta che tua mamma scriva al posto tuo. Me ne sono arrivati altri diversi dal tono tuo".

L'ex Sirius, inoltre, ha confessato di aver ricevuto, dei messaggi su Instagram, a fine giugno, da Valentina Autiero (che lo trova più carino) e di averle risposto solo ad agosto per rispetto di Gemma.

Nicola: "Sono profondamente deluso da te. Un ragazzo di 26 anni rifiutato da una donna di 70 anni... gli può dar fastidio. La vittima non sei stata tu ma io. Ti avrei raggiunto ovunque. A me la telefonata dopo un po' mi stufa. C'è bisogno di vederci, di frequentarci. Tutti l'hanno accolta a braccia aperte".