Uomini e Donne Spagna: Michael Terlizzi corteggiatore  

Michael Terlizzi è uno dei corteggiatori dell’edizione spagnola di Uomini e Donne. A rivelarlo è lui stesso sul suo account Instagram, sul quale ha condiviso alcune clip che lo vedono coinvolto nel programma.

I telespettatori della trasmissione italiana avevano chiesto a gran voce la partecipazione del figlio del macellaio Franco Terlizzi nel dating show di Maria De Filippi. Tuttavia, non si sa per quale motivo, la presenza dell’aitante ragazzo non si è mai concretizzata davanti a Tina Cipollari e Gianni Sperti.

E quindi Terlizzi jr. ha deciso di approdare nella versione iberica del format, che in Spagna si chiama Mujeres y Hombres y Viceversa. A quanto pare l’arrivo di Michael Terlizzi in studio ha avuto ottimi riscontri nel pubblico sull’altra sponda del Mediterraneo.

Non è la prima volta tuttavia che un volto di Uomini e Donne si trasferisce nell’edizione spagnola. Era già successo a Giorgia Iarrera, che dopo i fasti del dating show della Sanguinaria ha deciso di optare perMujeres y Hombres y Viceversa.

Michael Terlizzi, è un personal trainer e modello di 34 anni noto come figlio di Franco, macellaio ed ex pugile che ha partecipato all’Isola dei Famosi 2018. All”indomani del conseguimento del diploma, si è iscritto all’Università laureandosi in Filosofia presso la Statale di Milano, città in cui vive. Successivamente, Canale 5 ha voluto lui come concorrente del Grande Fratello 16. Nella casa rivela a Jessica Mazzoli di soffrire della malattia sinostosi radio ulnare, una malformazione che lo porta a ruotare l’avambraccio. Si vociferava che Michael fosse gay, con la madre che aveva commentato così questo pettegolezzo.

Foto: account Instagram Michael Terlizzi