Totti e Ilary hanno annunciato la loro separazione e sembra che i due abbiano messo in mano ai loro legali la spartizione del loro impero milionario.

Case, ville con piscine, società e beni di lusso: il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti potrebbe non costare solo perdite emotive ma anche e soprattutto finanziarie. Secondo il Messaggero la showgirl resterà a vivere nella casa all’Eur acquistata con l’ex calciatore mentre lui sarebbe alla ricerca di un nuovo appartamento. Entrambi avrebbero dato mandato ai loro legali di stabilire come dividere i loro beni anche a livello societario.

Ilary Blasi Francesco Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti: come divideranno i loro beni

Al momento non sono noti ulteriori dettagli sulla separazione – ufficialmente avvenuta in maniera consensuale – tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Quel che è certo è che non sarà facile stabilire come dividere i beni che i due, in oltre 20 anni trascorsi insieme, hanno realizzato. Tra questi sono presenti alcune ville (di cui una a Sabaudia e una a Casal Palocco), la casa multiaccessoriata dove si sono stabiliti insieme ai figli, all’Eur, e infine le sette società fondate dal campione nel corso degli anni e di cui hanno alcune quote anche alcuni parenti della stessa Ilary.

