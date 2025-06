Il Paradiso delle Signore è andato in vacanza per la delusione del pubblico di Raiuno che sperava di poter rivivere le vecchie puntate dell’amatissima soap opera. La Rai, tuttavia, ha deciso di mettere in pausa Il Paradiso che, però, tornerà in onda molto presto. Con la nona stagione conclusa, tutti gli attori sono recentemente tornati sul set per girare le puntate della decima stagione de Il paradiso delle signore che andrà in onda a settembre con tante novità.

Le date, tuttavia, da segnare sul calendario sono due: il Paradiso, infatti, tornerà in onda già ad agosto per rinfrescare i ricordi dei telespettatori che, da settembre, poi, potranno vivere nuove emozioni e conoscere i nuovi personaggi che porteranno scompiglio nel magazzino.

Il Paradiso delle signore 10: quando torna in onda

La Rai ha deciso di fare un regalo ai telespettatori e anticipare il ritorno in tv de Il paradiso delle signore già a fine agosto. In quel periodo, però, non saranno trasmesse le nuove puntate, ma le repliche della nona stagione che poi lasceranno spazio alle avventure dei protagonisti de Il paradiso delle signore 10 che, salvo clamorosi colpi di scena, andrà in onda a partire da lunedì 8 settembre, alle 16, sempre su Raiuno.

Le novità a cui assisteranno i telespettatori saranno davvero tante. Durante le prime puntate non ci sarà Marta che, però, tornerà ad essere protagonista della trama negli episodi successivi. Avrà un ruolo centrale, invece, Odile che dovrà costruire un rapporto con Umberto, suo vero padre, ritrovare la fiducia nella madre Adelaide e capire cosa vuole davvero dall’amore.

Non mancheranno, inoltre, le novità. Tra le new entry più attese spicca quella di Simone Montedoro. L’amatissimo interprete del capitano Tommasi di Don Matteo, infatti, entra ufficialmente a far parte del cast per interpretare Fulvio Rinaldi, un personaggio che arriverà a Milano e che causerà scompiglio sia nell’economia del magazzino che nella vita degli altri protagonisti.

Sul personaggio che sarà interpretato da Simone Montedoro non ci sono molte informazioni, ma dai primi spoiler sembrerebbe che farà perdere la testa a diverse protagoniste. Affascinante e con una vita tutta da scoprire, l’arrivo di Fulvio Rinaldi a Milano è destinato a rendere ancora più avvincente la trama de Il paradiso delle signore che, con la decima stagione che sarà dedicata al ricordo di Pietro Genuardi, è destinata a far versare fiumi di lacrime ai telespettatori della soap opera, sempre più numerosi.