A Mediaset si respira aria di grandi novità, Federica Panicucci potrebbe lasciare il programma e al suo posto è già deciso chi arriverà. L’azienda del Biscione è a lavoro per cambiare un po’ di cose nei vari format di punta e pare proprio che la conduttrice sia una di quelle che verrà sostituita.

Mentre si attende la presentazione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva – che ufficializzerà tutte le novità stabilite – già si vocifera che la Panicucci potrebbe lasciare il programma che ha sempre condotto.

Federica Panicucci via da Mattino Cinque, cosa è stato deciso

Pare che Federica Panicucci non condurrà la versione estiva di Mattino 5, a Mediaset avrebbero già deciso chi prenderà il suo posto e quello di Francesco Vecchi. Si tratta di Dario Maltese, nome che nelle ultime ore è spuntato anche per Pomeriggio 5, il giornalista potrebbe essere il volto su cui l’azienda del Biscione ha deciso di puntare per la prossima stagione.

Da tempo si parla di un possibile addio – ormai quasi certo – di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 e si vocifera che Maltese potrebbe prendere il suo posto. Al momento il giornalista dovrebbe approdare a Mattino 5, sostituendo così la Panicucci e Vecchi. Il giornalista è un volto già noto al pubblico e negli ultimi tempi ha preso sempre più spazio nei programmi più disparati, facendo anche l’opinionista dell’Isola dei Famosi, nell’edizione condotta da Vladimir Luxuria.

Secondo Dagospia nell’appuntamento estivo mattutino di Canale Cinque dovremo vedere Dario Maltese, che così sostituirà temporaneamente Federica Panicucci e Francesco Vecchi nel periodo più caldo. A quanto pare l’azienda del Biscione non vuole perdere l’appuntamento con l’informazione mattutino nei mesi estivi e così ha deciso di trovare un sostituto che fosse all’altezza e con esperienza nel settore dell’investimento. Secondo Giuseppe Candela Mediaset starebbe continuando a provare a valorizzare le sue risorse interne, anche e soprattutto quelle provenienti dai Tg.

Intanto ancora non sarebbe certo il nome di chi prenderà il posto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Sebbene la sua sostituzione appare sempre più certa, pare che per scegliere chi prenderà il suo posto Mediaset si stia prendendo del tempo. Maltese è tra i nomi papabili ma bisognerà vedere cosa farà nel programma Mornign News estivo. Del resto il giornalista ha sostituito più volte l’amica e collega nel corso delle sue assenze, proprio per questo si sarebbe pensato subito a lui in vista dell’addio della Merlino. Ma si vocifera anche che Pier Silvio Berlusconi avrebbe in mente un altro nome, dunque al momento non vi è nulla di certo.