Bellezza statuaria, sguardo profondo, viso acqua e sapone, l’artista raffigurata nello scatto all’epoca aveva solo 16 anni e muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo. Oggi ha 81 anni compiuti ed è ancora attiva in tv e anche al cinema, anche se in modo meno impegnativo non ha rinunciato al suo lavoro e gode di ampi consensi da parte del pubblico. Ancora oggi è bellissima e ha una forma fisica da far invidia alle ventenni: di chi si tratta?

“Sfogliando l’album dei ricordi, eccomi con mia sorella. Erano anni meravigliosi e non ce ne accorgevamo…o forse sì?”, questa è didascalia che accompagna la foto in bianco nero, un’immagine di molti anni fa dove sembra che il tempo si sia fermato. La star della tv è insieme alla sorella, bellissima anche lei, e rispetto ad oggi non è cambiata molto. La stessa espressione del viso, capelli lunghi biondi, e sorriso spontaneo. Un momento amarcord che l’artista ha voluto ricordare, un viaggio nel passato che le ricorda un’adolescenza felice e serena. Riconoscerla è davvero facile visto che, nonostante gli anta, oggi non è molto diversa.

Lei è Barbara Bouchet, artista consolidata del cinema italiano, protagonista di diversi film cult degli anni ottanta e oggi ancora attiva sul set. Ha partecipato a diverse fiction ed è stata parte del cast del film Tolo Tolo di Checco Zalone, esperienza che ha definito molto divertente. L’attrice spesso è anche ospiti di talk tv ed è molto attiva anche sui social. Lo scatto vintage ha ricevuto tantissimi like e commenti positivi: “Cara Barbara tu sei un esempio di bellezza autentica! Nessun ritocchino…. eri semplicemente bella con un viso angelico e un corpo perfetto è mai volgare …. niente a che vedere con le plastificate di oggi.”

Barbara Bouchet: “Non ho fatto nessuna scuola di recitazione…”

In una recente intervista Barbara Bouchet ha ricordato il suo debutto nel cinema. L’attrice ha ammesso di non aver seguito nessun corso, ne tanto meno ha frequentato una scuola di recitazione, è andata a Hollywood perché le avevano promesso un provino: “Non ho fatto nessuna università, né ho studiato come attrice. Mi avevano solo promesso di farmi fare un provino e così sono andata ad Hollywood e ho cominciato a lavorare prima in un negozio di scarpe e poi a consegnare pollo fritto.

Nel frattempo facevo tutti i provini che mi capitavano.” Poi è arrivato il successo in Italia dove ha ricevuto diverse offerte di lavoro. Si è affermata come artista tutto tondo e ha sempre ottenuto l’attenzione degli addetti ai lavori e del pubblico.

“I miei figli non accettavano una madre famosa”, le parole di Barbara Bouchet

Per quanto riguarda le presunte molestie nel mondo del cinema, Barbara nega di esserne stata vittima: “Negli anni Settanta io venivo dall’America, avevo come un ingresso referenziale, i registi non si sono mai azzardati, non hanno tentato nemmeno.” Mamma di Alessandro Borghese, tra gli chef tv più noti, e di Max, Barbara Bouchet ha rivelato che quando erano più piccoli i figli non erano felici di avere una mamma famosa:

“Per fortuna ora sono grandi, ma quando erano più giovani si sono lamentati, ma io in fondo grazie al mio lavoro li ho fatti crescere bene. Alessandro ha sempre detto che non avrebbe mai fatto il mio lavoro, ma in tv che fa, se non l’attore?.