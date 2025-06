Francesca Fagnani non è solo una conduttrice. È un volto che si è imposto con forza e personalità nel panorama televisivo italiano.

Nota per la sua capacità di affrontare argomenti spinosi con uno stile diretto ma mai forzato, ha conquistato pubblico e critica con Belve, il programma che ha riscritto le regole dell’intervista in TV. La sua carriera è il risultato di talento, determinazione e, senza ombra di dubbio, di un forte senso di identità.

Non è una che si adatta alle mode del momento. Anzi, semmai, è una di quelle che le mode le crea. Infatti, dietro la figura pubblica impeccabile e rigorosa, si nasconde una donna che ha i suoi piccoli rituali, le sue manie, quelle abitudini che la fanno sentire più centrata in un mondo che spesso va troppo veloce.

Francesca Fagnani svela il suo rito scaramantico, funziona

Tra queste, c’è una particolare scaramanzia che Francesca non ha mai nascosto. Ogni mattina, quando si sveglia, e anche ogni volta che si alza durante la notte, mette giù dal letto prima il piede destro. Sempre e solo il destro. Non è un caso, non è una coincidenza, ma una vera e propria regola personale.

Può sembrare un dettaglio banale, quasi buffo, eppure per lei ha un significato molto più profondo. È un gesto che la tranquillizza, che le dà l’illusione — o forse la certezza — di iniziare la giornata con il piede giusto, letteralmente. Un modo per prendersi un momento di controllo in un mestiere dove l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. La televisione, infatti, è fatta anche di adrenalina, tensione, cambi di programma dell’ultimo minuto. E avere una costante, anche se piccola e personale, può fare davvero la differenza.

Francesca stessa, in un’intervista, ha ammesso di essere molto scaramantica. Non solo per quanto riguarda il piede, ma anche in altri aspetti della vita. Non ama sbilanciarsi prima del tempo, preferisce tenere i piedi per terra (sempre il destro per primo!) e affrontare le situazioni con un misto di razionalità e istinto. È come se avesse un codice non scritto con il destino, un patto tra ciò che può controllare e ciò che invece le sfugge.

E forse è proprio questa combinazione tra rigore professionale e dimensione intima, quasi rituale, che la rende così autentica. Perché Francesca Fagnani non è solo quella che fa le domande scomode. È anche una donna che crede nei piccoli segni, nei gesti quotidiani che fanno sentire protetti, anche quando si ha a che fare con l’imprevedibilità della diretta.

Oggi il pubblico la segue con affetto, la stima e spesso la imita. Ma quel piede destro che tocca il pavimento ogni mattina è solo suo. È il simbolo di un equilibrio che lei ha trovato, passo dopo passo, dentro e fuori dallo studio televisivo. E in fondo, anche questo fa parte del suo fascino: sapere che dietro ogni grande professionista, c’è sempre una persona che crede in qualcosa, anche se è solo un gesto, anche se è solo un piede.