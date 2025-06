Barbara De Santi ha da poco compiuto 56 anni e per l’occasione ha scelto di concedersi un drastico cambiamento di look. L’ex dama di Uomini e Donne, che ha recentemente trovato l’amore nel programma di Maria De Filippi, ha deciso di tagliare i capelli, preferendo un’acconciatura corta e “sbarazzina” e scurire il colore.

Così si è mostrata sui social con un aspetto completamente nuovo, che le dona davvero moltissimo. Le foto del prima e del dopo, infatti, sono sorprendenti e hanno ricevuto moltissimi like e commenti. Complice anche l’amore ritrovato, la De Santi nelle immagini è davvero raggiante, il nuovo taglio le dona moltissimo e dai suoi occhi traspare tutta la felicità.

Il nuovo look di Barbara De Santi, com’è l’ex dama dopo Uomini e Donne

Barbara De Santi, quindi, ha deciso di cambiare taglio e colore dei capelli in occasione del suo compleanno. D’altronde qual è il modo migliore per celebrare una data importante se non con un nuovo taglio? Così l’ex dama di Uomini e Donne è andata dal suo hair stylist di fiducia e si è affidata a lui per rivoluzionare i capelli.

Come si vede dalle immagini la De Santi ha optato per un colore decisamente più scuro e intenso con riflessi rossi, per il taglio, invece, ha optato per una acconciatura più corta, un taglio tutto dritto che arriva sopra le spalle. In vista dell’estate l’ex dama ha preferito accorciare un po’ i capelli e questo look le sta davvero molto bene. Sorridente come non mai, Barbara ha finalmente trovato l’amore nel programma di Maria De Filippi.

Con Ruggiero D’Andrea ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine, l’ha raccontato lei stessa in diverse occasioni, spiegando come prima di incontrarlo non aveva mai creduto all’amore a prima vista e invece con il cavaliere è andata proprio così. Prima di conoscerlo la De Santi era apparsa un po’ sfiduciata, complici alcune delusioni vissute all’interno del daiting show, era quasi decisa a lasciare il programma perché stanca degli attacchi e dei volta faccia dei cavalieri con cui aveva iniziato una conoscenza.

L’arrivo di Ruggiero ha cambiato tutto, Barbara ha raccontato che l’ha conquistata praticamente subito e lei sarebbe uscita immediatamente dal programma con lui. Ha però aspettato qualche puntata e poi lei stessa – dopo soli sei giorni – ha chiesto a Ruggiero se volesse proseguire la conoscenza con lei fuori dal programma. E il cavaliere ha accettato subito, la loro storia prosegue a gonfie vele e sono entrambi molto innamorati.

L’ex dama di Uomini e Donne in una recente intervista a Nuovo Tv, ha raccontato come è la sua storia d’amore, spiegando che nonostante siano lontani, lui vive a Taranto, passano molto tempo a chiacchierare al telefono e farsi videochiamate. “Le storie precedenti sono durate poco perché i miei partner avevano sempre altre priorità. Incontrare Ruggiero è stato un miracolo“, queste le parole della De Santi.