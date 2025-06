Maria De Filippi è una delle donne più ricche della tv. Ecco qual è lo stipendio che percepisce la conduttrice per il suo lavoro.

La stagione televisiva 2024/2025 sta per concludersi: il talent Amici è già terminato, mentre Uomini e Donne sta per arrivare alla sua puntata finale. Il 30 maggio ci sarà anche la prima serata dedicata interamente al dating show, durante la quale il tronista Gianmarco Steri farà la sua scelta dopo mesi di conoscenza con le sue tre corteggiatrici. Al timone di tutto questo c’è come sempre la De Filippi che, in veste di Regina Mediaset, continua ad ottenere ascolti eccellenti e un alto livello di share.

Lei è d’altronde diventata negli anni una delle donne più amate del piccolo schermo, e il suo ruolo viene di certo premiato anche dal punto di vista economico.

Maria De Filippi e il suo guadagno

Conduttrice e personaggio televisivo amatissimo dagli italiani, Maria De Filippi è una professionista instancabile, che non lavora solo di fronte alle telecamere ma anche dietro le quinte. Lei è infatti produttrice e autrice dei suoi programmi, dato che controlla al 50% la Fascino, casa di produzione che produce le trasmissioni di cui è al timone ad ogni stagione televisiva. Al momento non c’è la certezza su quanto ammonti il suo patrimonio ma, com’è stato scritto su un articolo pubblicato da Italia Oggi, nel 2024 è salito al netto da 33,2 milioni a 40 milioni di euro. Tra il 2018 e il 2023 la conduttrice Mediaset ha invece incassato circa 14,5 milioni di euro di dividendi, cioè intorno ai 2,4 milioni ogni anno.

A queste cifre si devono inoltre sommare gli stipendi che riceve dall’azienda Mediaset, oltre che gli introiti dell’etichetta discografica 21 Co, di cui la Fascino è azionista al 40% e che Maria De Filippi ha fondato per dare la possibilità ai giovani talenti di Amici di pubblicare i loro lavori. La sua casa è inoltre ricca di dettagli chic che la fanno diventare molto lussuosa. Proprio lì viveva insieme al compianto marito Maurizio Costanzo. Sembrerebbe infatti che, anche dopo la sua scomparsa, lei abbia deciso di restare nel Quartiere Parioli, cioè uno dei luoghi più esclusivi della Capitale. L’unica occasione in cui la conduttrice Mediaset ha aperto le porte di casa sua è stata quando ha rilasciato un’intervista tempo fa – insieme a Costanzo – per il talk show Che Tempo Che Fa, condotto ogni anno da Fabio Fazio e in onda sul Nove.