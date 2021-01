Il cantante mascherato 2021, Guillermo Mariotto fuori dalla giuria: “Nessun dissapore con Milly Carlucci”  

Appena sette giorni fa, sul proprio account ufficiale, Milly Carlucci, padrona di casa de ‘Il cantante mascherato 2021’ ha voluto mettere la parola fine al chiacchiericcio attorno all’assenza di Guillermo Mariotto dalla giuria (accanto ai confermatissimi Flavio Insinna, Patty Pravo e Francesco Facchinetti):

“Mi sono molto divertita ad ascoltare tutto il brusio che è nato intorno alla non presenza di Guillermo Mariotto ne Il cantante mascherato; e voi amici dei social siete meravigliosi perchè fate nascere delle bombe sulle notizie. Allora, questa è la verità: Guillermo non sarà a Il cantante mascherato, ma non perchè abbiamo litigato, perchè Guillermo è il mio adorato Guillermito che porto proprio nel cuore, ma semplicemente perchè noi, l’anno scorso, abbiamo chiesto a lui così come abbiamo chiesto ad Ilenia Pastorelli di darci una mano e Guillermo, dopo il clamoroso Ballando con le stelle di quest’anno, noi ce lo vogliamo un po’ preservare. Quindi, amici, nessuna diatriba, nessuno scandalo. Rivedremo Guillermo a Ballando con le stelle”.

Intervistato, questa settimana, dal magazine ‘Nuovo’, lo stilista e storico giudice di ‘Ballando con le stelle’ ha chiarito la questione, affermando di aver preso questa decisione in totale accordo con la Carlucci:

“Nessun dissapore con Milly, sono solo molto stanco. In tempi di Covid-19 è molto faticoso e impegnativo fare televisione. E nel caso de Il Cantante Mascherato anche poco remunerativo”.