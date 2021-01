Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: programma in radio dopo il Grande Fratello Vip 5?  

by @sebastianocascone

Dopo l’avventura nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini potrebbero condividere un’altra esperienza professionale. Secondo il portale Anticipazionitv.it, la coppia di amici sarebbe in procinto di approdare in radio alla conduzione di una trasmissione:

“Come rivelato dalle ultime voci del web, il figlio d’arte sarebbe stato contattato da RTL 102,5 per ricoprire il ruolo di conduzione di una rubrica radiofonica. E indovinate insieme a chi? Proprio insieme a Tommaso che però, in questo momento, è ancora alle prese con il reality. Qualora il giovane influencer dovesse accettare questa presunta proposta, la coppia Tommaso – Francesco potrebbe finalmente riproporsi”.

Sarà vero? Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, come annunciato dalla mamma sui suoi social ufficiali, sarà ospite, domenica 24 gennaio 2021, di ‘Live non è la d’Urso’. Lunedì 25, invece, siederà sulle poltroncine dello studio del reality di Canale 5 per sostenere l’influencer. Tommy, infatti, negli ultimi giorni, è apparso piuttosto turbato dopo aver appreso la notizia del nuovo prolungamento del programma a fine febbraio.

Per il telecronista sportivo, tifosissimo della Juve, qualche settimana fa, si era già parlato di un coinvolgimento nel gruppo di ‘Tiki Taka’, il contenitore di Italia 1 condotto da Piero Chiambretti.

Per l’ex protagonista di ‘Riccanza’, invece, il futuro professionale potrebbe essere arricchito dalla promozione sul campo come opinionista della prossima edizione dell’Isola dei Famosi (con o senza Stefania Orlando) in partenza a marzo.