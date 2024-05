Prima del successo, per Giulia Salemi non è stato tutto rose e fiori. La ragazza ha raccontato alcuni momenti particolari della sua vita.

Lunga intervista al Corriere della Sera da parte di Giulia Salemi che ha avuto modo di raccontare come si sia sviluppata la sua carriera e vita privata. Per l’influencer e volto della tv, infatti, prima del successo non sono mancati momenti di grande difficoltà, in particolare per reggere ritmi e stili di vita dove avrebbe voluto stare, ovvero a Milano.

Giulia Salemi e gli inizi di carriera difficili

Seguitissima e molto amata sui social, la Salemi ha spiegato come abbia iniziato la carriera: “Quando ho iniziato come modella non lavoravo molto. Ero troppo piatta essere una modella classica, troppo poco piatta le sfilate, non abbastanza alta né magra. Ho avuto il monociglio fino a 18 anni: quando l’ho tolto mamma – che l’ha vissuta come un’offesa alla tradizione iraniana – mi voleva buttare fuori casa”, ha detto la bella Giulia. “Ho trovato un posto vicino a corso 22 Marzo: un letto a castello per 300 euro, in casa eravamo dieci“.

Le cose sono cambiate col passare del tempo: “Uscita dal primo Grande Fratello abitavo in un monolocale in viale Jenner, zona difficile nel 2018, non ero tranquillissima. Pochi metri al piano rialzato: affaccio caotico su strada”, ha ammesso. “Coinquilina era mia cugina giunta dall’Iran, quando mi sono fidanzata ho cambiato di nuovo. Oggi vivo in una zona residenziale“, ha spiegato ammettendo quindi di aver dato una svolta alla sua vita anche da quel punto di vista.

I consigli dei big dello spettacolo

Nel racconto della Salemi, poi, menzionati anche due volti della tv che le sono stati di grande aiuto, almeno in termini di consigli: “Simona Ventura, tra le prime con cui ho lavorato, mi ha consigliato almeno due quotidiani ogni mattina. Anche Alfonso Signorini: ‘informati’. Lo faccio. Sul telefono – che un po’ ci rimbambisce – ho le app dei giornali, tutte le notifiche attive. Il mio obiettivo è leggere un libro al mese”, ha dichiarato la bellissima Giulia.

