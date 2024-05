Nella vicenda tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro si è inserita anche Alessandra Celentano che ha dato ragione, per certi versi, alla donna.

Dopo lo scontro a distanza tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro, a dire la sua su quanto accaduto è stata anche Alessandra Celentano. In modo particolare, la maestra di danza di Amici ha parlato a Chi dando alcuni commenti relativi ai consigli che la discografica avrebbe dato al cantante per quanto concerne la necessità di perdere dei chili all’inizio della carriera.

Alessandro Celentano, la querelle Maionchi-Ferro

Secondo quanto riportato da Leggo che cita l’intervista della Celentano a Chi, la maestra ha spiegato: “Che cosa ho pensato di Mara Maionchi, che aveva detto a un giovane Tiziano Ferro di dimagrire? Ho pensato che lei stesse facendo il bene del ragazzo in quel momento: se devi fare l’artista devi curare tutto, non solo la voce o l’arrangiamento, sei tu in prima linea e, come ho detto, devi mirare alla perfezione”.

Successivamente la prof di Amici ha detto: “E poi è una questione di salute. Senza contare che il mondo dello spettacolo è duro: i ragazzi oggi pensano di fare tre video su TikTok e di essere arrivati. Con certi mezzi magari arriva la popolarità, arriva la ricchezza, arriva il successo. Ma se vuoi fare qualcosa di spessore, la gavetta ci vuole, altrimenti non hai la consapevolezza di chi sei. Se arrivi subito al successo, altrettanto in fretta rischi di cadere, abbiamo visto tante derive depressive”.

Il messaggio di “pace” di Ferro

Le parole della Celentano, va detto, arrivano dopo che i diretti interessati aveva già chiuso la vicenda. In particolare era stato Ferro a mettere un punto a tutto dicendo: “Le voglio bene (a Mara ndr) e sono sicuro che vent’anni fa questi discorsi non erano così chiari. Io oggi perdono la loro buona fede. Ma bisogna fare un mea culpa e non prendere più questo argomento alla leggera”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG