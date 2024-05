Interessanti aneddoti di Enrico Mentana tra la sua vita privata e professionale e quella della compagna, la giornalista Francesca Fagnani.

Presente come ospita a ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’, programma di Piero Chiambretti in Rai, Enrico Mentana ha stupito tutti con diversi aneddoti sulla sua vita privata e lavorativa dove non sono mancati alcuni passaggi anche sulla sua compagna di vita, Francesca Fagnani, protagonista della trasmissione di successo, Belve.

Enrico Mentana e il successo di Francesca Fagnani

Ospite del programma di Chiambretti, Mentana ha avuto modo, come detto, di parlare della sua carriera ma, in parte, anche di quella della sua compagna, Francesca Fagnani, che con Belve ha avuto grandissimo successo. Il giornalista ha sottolineato: “Noi siamo stati più fortunati perché abbiamo conosciuto il successo da giovane. Quando sei ventenne, trentenne, credi che tutti ti vogliano bene e in realtà non è così. Questa cosa è tipica della popolarità, si porta dietro il suo contrario. Le persone note ti piacciono o non ti piacciono”, ha detto.

Poi, parlando appunto della Fagnani e di Belve: “Francesca è arrivata alla popolarità con mezzi suoi, con un programma che s’è inventato lei ed è passato da una rete che allora era piccola, è finita sulla Rai in seconda serata e poi promossa in prima. Tutto questo cosa porta? Grande popolarità ma anche il fatto che qualcuno, per invidia, per il gioco del massacro e della torre, ti critica. Questa è una vaccinazione”.

La querelle con Lilli Gruber

Massima eleganza, invece, quando è stato il momento di provare a parlare di quanto accaduto nel botta e risposta con Lilli Gruber su La7. In questo caso, Mentana ha spiegato al conduttore: “Sono in libera uscita per onorare il tuo programma e il tuo ritorno in Rai. Sarebbe inelegante parlarne qui. Ho lamentato un colpo basso e questo è un colpo basso”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG