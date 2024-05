La figlia di Ambra Angiolini, Jolanda Renga, ha replicato alle aspre critiche ricevute dalla madre dopo una recente intervista.

Hanno destato particolare attenzione le recenti parole di Ambra Angiolini a proposito del suo rapporto con l’ex, Francesco Renga, padre di sua figlia Jolanda. La famosa conduttrice aveva parlato dei sentimenti che ancora oggi esistono tra loro e, per questo, aveva ricevuto pesanti critiche. Adesso, a prendere le difese di sua madre, è stata la ragazza con un duro sfogo social.

Ambra Angiolini, le parole su Renga

A generare stupore erano state, come detto, alcune parole della Angiolini: “[…] Due persone che si sono separate ma che si amano lo stesso fanno suscitare dubbi, incertezze, portano scompiglio. Guardate che non è sano… È più sano credere che qualcosa si possa salvare, perché è la cosa giusta”. Il riferimento a Renga è diventato più evidente successivamente: “Non credo di aver provato mai più un amore così grande, altrimenti non sarebbero nati Jolanda e Leonardo, e in nome di quell’amore io continuo a pensare che devo rispettare quello che ci eravamo promessi quando sono nati i nostri figli. Tutto qua”.

Le critiche e la reazione di Jolanda Renga

In qualche modo, le frasi della Angiolini non sono piaciute a tante persone che hanno criticato aspramente la donna. Ecco perché, a prendere le sue difese, è stata la figlia Jolanda: “Molti commenti fanno capire che c’è bisogno di discorsi come questo”, ha detto la ragazza con tanto di riferimento ad una grafica che citafa le frasi di Ambra.

“Non c’entrano sempre i soldi e la fama: spero che sia la superficialità a parlare quando leggo che rendono tutto facile, perché non è così, soprattutto quando si toccano questioni delicate come una separazione, dove ci sono di mezzo i sentimenti di persone che non sono solo ‘personaggi pubblici’. Nessuno ha l’ambizione di elargire perle di saggezza o insegnare qualcosa, ma l’aggressività e la semplicità con cui si giudicano le vite degli altri è un sintomo di quanto in realtà sia necessario che vengano diffusi discorsi d’amore come questo”. In conclusione, la giovane Jolanda ha aggiunto: “Cerchiamo di andare oltre il significato più banale delle parole ‘Ti amo’ e forse sarà chiaro quello che significa ‘amare’ qualcuno anche dopo”, ha aggiunto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG