Due attori de I Cesaroni si scontano a suon di frecciatine. Ecco che cosa sta succedendo tra Micol Olivieri e Niccolò Centioni.

La fortunata serie televisiva italiana I Cesaroni sta ufficialmente per tornare, come annunciato da Claudio Amendola, ma non mancano i colpi di scena. Infatti, il cast si sta ricompattando ma ci sono liti in corso tra alcuni attori. Nello specifico, stiamo parlando di Micol Olivieri e Niccolò Centioni, rispettivamente Alice e Rubi. Scopriamo che cosa sta succedendo tra i due attori.

I Cesaroni, è scontro tra Micol Olivieri e Niccolò Centioni

Dopo la fine delle riprese de I Cesaroni tra Micol e Niccolò c’era una forte amicizia, tanto che i due hanno partecipato insieme al programma Pechino Express. Tuttavia, proprio quest’ultima esperienza ha fatto incrinare il rapporto, portando allo scontro.

Nel 2021 Micol raccontò ai suoi follower alcuni retroscena sul rapporto con l’amico e collega. “Le discussioni che sono state montate durante Pechino Express, a sua detta, non esistono. Non è stata montata una sua frase molto grave, di cui ovviamente io non farò parola. Dopo che si è conclusa l’ultima stagione de I Cesaroni, io ero incinta, ho iniziato a leggere nuove dichiarazioni, sempre su questo. Quando una persona si permette di minare la mia serenità e quella della mia famiglia, a quel punto è fuori. Sfruttare la mia gravidanza, il mio matrimonio e la nascita di mia figlia per rilasciare dichiarazioni mi è sembrato squallido” ha rivelato l’attrice, ora anche influencer.

Ma presto è arrivata la risposta dell’attore.

Niccolò attacca Micol Olivieri sui social

Presto anche Niccolò Centioni ha detto la sua. “Nessuno sa cosa diceva lei a me in diretta TV. Cose del tipo “Svejate, deficiente, ma che sei rincoglionit*“ e tanto altro. Ripeto che tutte queste parti sono state tagliate dalla produzione e posso scriverlo con il sangue. Del fatto, poi, che io abbia usato la sua immagine per popolarità, non credo di averne avuto bisogno visto che a quei tempi eravamo sulla cresta dell’onda“.

L’attore ha, poi, continuato: “Io sarei squallido perché mino la sua famiglia e la utilizzo a mio favore per emergere? Ma chi se la fila? L’ultima volta che ho parlato di lei è stato 8 anni fa. Adesso se ne esce con questa storia… Forse è lei che sarà stanca di vendere tè freschi per mantenere la linea e vuole partecipare a qualche reality sfruttando questa situazione!“.

