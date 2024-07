Emma Marrone è stata presa di mira da Rosanna Cancellieri che ha lanciato pesanti critiche sul suo aspetto fisico e sul suo stile.

Emma Marrone è considerata una delle più belle voci della musica italiana, ma è stata anche spesso presa di mira per il suo look. Da ultimo, durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, è stata Rosanna Cancellieri ha scagliarsi contro la cantante criticando il suo stile. Ma scopriamo che cosa ha detto la giornalista esperta di moda.

Rosanna Cancellieri contro Emma Marrone: “Dovrebbe cambiare modo di vestire”

Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5 si è parlato di bodyshaming e di bellezza, partendo proprio da alcune dichiarazioni di Emma Marrone.

“Mostratevi senza vergogna, senza pudore, come faccio io. Non me ne frega niente di quello che scrivono, non sono arrivata a 40 anni per farmi dire da 4 ignoranti come mi devo vestire. Vado orgogliosa del mio corpo” ha detto Emma durante uno dei suoi concerti.

Tuttavia, Rosanna Cancellieri ha voluto dire la sua, andando anche contro quando detto dalla cantante. “Viviamo in un mondo dell’iper vanità e dell’iper narcisismo. I social sono un veicolo terrificante e sono diventati un’arena pericolosissima. Ogni critica diventa la possibilità di lapidare chiunque. I canoni estetici cambiano a seconda delle culture e del tempo“.

“Però un momento, è chiaro che tutti dobbiamo saperci valorizzare e saperci guardare con occhi critico. Certe cose ci stanno male. Non c’è niente da fare. Emma è da lodare, ma dovrebbe cambiare modo di vestire. Con tutta la simpatia per lei devo dirlo. Emma, valorizzati meglio, perché ha molto da valorizzare, altrimenti giustifichiamo tutto qua. La sua libertà? La bellezza bisogna conquistarla“.

La reazione alle dichiarazioni contro Emma Marrone

Dopo le dichiarazioni Rosanna Cancellieri è intervenuta Elisa D’Ospina: “No aspetta, non è giusto limitare la persona. La mia libertà non va limitata“.

Anche Cecchi Paone ha voluto dire la sua, e ha dichiarato: “Dobbiamo dirlo, chi fa bodyshaming è un mostro!“.

