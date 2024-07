L’attore Jamie Foxx rivela i dettagli del misterioso ricovero di un anno fa. Ecco che cosa è successo al celebre attore americano.

Jamie Foxx, il celebre attore americano, ha finalmente rivelato la causa del suo misterioso ricovero in ospedale avvenuto un anno fa. L’attore, oggi 56enne, ha condiviso i dettagli durante un incontro con i fan a Phoenix.

Scopriamo che cosa ha rivelato l’attore.

Jamie Foxx, dal mal di testa al ricovero d’urgenza

Pochi mesi fa, Jamie Foxx aveva già aggiornato i suoi fan sul percorso di guarigione attraverso un video su Instagram, dove appariva dimagrito ma ottimista. “Sono andato all’inferno e sono tornato” aveva detto. “Grazie per l’amore che ho ricevuto, sto tornando” annunciava.

Nel mese di luglio aveva pubblicato un video di ringraziamento per il supporto e l’affetto ricevuto dai fan.

“L’11 aprile 2023 ho avuto un forte mal di testa e ho chiesto un Advil. Mi sono svegliato 20 giorni dopo. Non mi ricordo nulla“. Queste sono state le parole dell’attore sul suo ricovero.

Durante l’incontro a Phoenix, Foxx ha fornito ulteriori dettagli sul suo calvario: “Mi hanno detto che mia sorella e mia figlia mi hanno accompagnato dal primo dottore che hanno trovato. Mi hanno fatto un’iniezione di cortisone e successivamente un dottore ha detto che qualcosa stava accadendo qui,” ha spiegato, indicando la testa.

Jamie Foxx: momenti di paura e il supporto della famiglia

La situazione di Jamie Foxx era così critica l’11 aprile che i suoi parenti, alcuni dei quali erano fuori città, sono accorsi al suo capezzale. In un post su Instagram, sua figlia Corinne aveva tranquillizzato i fan: “Mio padre Jamie Foxx ha avuto delle complicazioni mediche. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo e alle giuste cure, è sulla via della guarigione“.

Jamie Foxx è tornato in pubblico a dicembre 2023, sorprendendo i presenti alla Celebration of Cinema & Television della Critics Choice Association.

“Sei mesi fa non riuscivo a camminare” ha confessato l’attore, ricevendo una standing ovation mentre ritirava il Vanguard Award. “Quello che ho passato non lo augurerei al mio peggior nemico. Adesso ho un rispetto diverso per la vita“.

