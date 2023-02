Secondo indiscrezioni Harry e Meghan non se la passerebbero bene dopo l’uscita del loro documentario e dell’autobiografia del principe Spare.

Harry e Meghan avrebbero “stancato”, o almeno ne è convinto il Sun, che ha riportato un rumor secondo cui i due duchi non verrebbero più invitati ai party dei loro amici vip a Los Angeles. Sembra che anche Oprah Winfrey (che aveva dimostrato di essere una loro grande amica) non li avrebbe invitati neanche alla sua ultima festa di compleanno. I due, finiti al centro di un polverone mediatico per via del loro documentario e per via dell’autobiografia del principe, Spare, starebbero attraversando un momento difficile.

Harry e Meghan: gli amici vip li evitano

L’atteggiamento sempre più vittimistico del principe Harry e di Meghan Markle avrebbe indotto i loro amici vip a evitarli? Secondo il Sun questo potrebbe essere uno dei motivi, insieme al fatto che i due – ormai sulla bocca di tutti – finirebbero per togliere l‘attenzione alle altre celebrities che, per questo, avrebbero deciso di “snobbarli” ai loro party esclusivi.

La questione al momento resta soltanto un’indiscrezione, e ovviamente Harry e Meghan non l’hanno commentata. I due, dopo l’uscita dell’autobiografia Spare, si sono chiusi nel massimo riserbo e si vocifera che abbiano attraversato un periodo di crisi.

