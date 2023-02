Il mondo della moda piange Paco Rabanne, il celebre stilista spagnolo che ha fondato l’omonima casa di moda.

Paco Rabanne si è spento a 88 anni nella sua casa in Gran Bretagna. La notizia della scomparsa del celebre stilista è stata data dai suoi canali social ufficiali, su cui si legge: “La Maison Paco Rabanne desidera onorare il suo visionario stilista e fondatore, scomparso oggi all’età di 88 anni. Tra le figure più importanti della moda del XX secolo, la sua eredità rimarrà una costante fonte di ispirazione. Siamo grati a Monsieur Rabanne per aver fondato il nostro patrimonio d’avanguardia e per aver definito un futuro di possibilità illimitate.”

Rabanne era stato il primo a introdurre la musica nelle sfilate ed era stato un innovatore anche per quanto riguarda l’uso di alcuni materiali.

Paco Rabanne è morto

Il mondo della moda piange Paco Rabanne, il celebre stilista che si era fatto conoscere con il suo stile innovativo e che Coco Chanel aveva definito “il metallurgico della moda” (era infatti celebre per i suoi inserti in plastica, metallo o carta che caratterizzavano molte delle sue creazioni). Al momento non è dato sapere quali fossero le condizioni di salute di Rabanne negli ultimi mesi e l’annuncio della sua scomparsa è giunto come un fulmine a ciel sereno per fan, amici e colleghi del celebre stilista spagnolo. Rabanne è morto nella sua casa in Gran Bretagna, dove viveva ormai in pianta stabile.

