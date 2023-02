William e Kate Middleton avrebbero le idee chiare per l’educazione dei loro figli e avrebbero dato loro una regola ben precisa.

Le punizioni e le sculacciate sarebbero state bandite dalla residenza di Kate Middleton e del principe William, ma i loro figli avrebbero una regola tassativa: non bisogna urlare. Secondo il Sun i due duchi di Cambridge avrebbero fatto di tutto per stabilire un dialogo con i loro bambini fin dalla più tenera età, sedando sul nascere i capricci e cercando di stimolarli a un atteggiamento posato e pacifico.

William d’Inghilterra Kate Middleton

William e Kate: la regola data ai figli

Ai piccolo George, Charlotte e Louis sarebbe categoricamente vietato urlare dentro casa.

Più volte il Principe William e sua moglie Kate hanno placato i capricci dei loro bambini anche in contesti pubblici, e il Sun ha rivelato che la speciale tecnica da loro usata (chiamata metodo chat sofa) consisterebbe nel mettersi alla stessa altezza del bambino e parlare pacificamente con lui fino a quando la rabbia non si affievolisca. La regola contro le urla varrebbe tanto per i bambini quanto per i genitori: William e Kate infatti sarebbero soliti avere le loro discussioni in privato lontano dall’attenzione dei loro figli.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG