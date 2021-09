Guendalina Tavassi, lo sfogo contro l’ex marito Umberto (video)

Guendalina Tavassi, nelle ultime settimane, sta affrontando, anche a livello mediatico, la separazione dall’ormai ex marito Umberto d’Aponte. Ed è proprio al padre dei suoi due figli che l’ex gieffina ha dedicato, sui propri social, un lungo sfogo:

Io non voglio creare guerre sui social, non l’ho mai fatto e per questo mi prendo insulti e cattiverie gratuitamente. Perché non ho mai detto la verità e i fatti. Però mi sono rotta di vedere gente che utilizza e sfrutta i figli solo per fare i follower e la vittima su Instagram. Se uno deve fare il padre e il genitore lo facesse, senza scrivere str…te o piangere o far finta di essere quello che poi realmente non si è.

Da qualche settimana, l’ex concorrente del reality di Canale 5, spesso, opinionista di Barbara d’Urso, è uscita allo scoperto con Federico Perna che, appena una settimana fa, le ha dedicato dolci parole d’amore:

Finalmente ho trovato la felicità, con una persona che per me vale moltissimo, chi non la conosce realmente non può sapere, sia per i trascorsi, sia per il suo aspetto fisico, sia perché la gente è cattiva, ma senza sapere le persone non dovrebbero giudicare MAI. È una persona vera, e da come si comporta e da come parla è anche un grandissima Mamma, e va rispettata per questo. Sin da subito ci siamo trovati, dalle cose più semplici a quelle più grandi, stiamo bene insieme e abbiamo un feeling pazzesco, credo molto in lei e in Noi. Il resto non conta, quello che conta è essere felici, con un sorriso grande sempre stampato in faccia.