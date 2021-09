Gossip: le notizie del 31 agosto 2021

Le principali notizie di gossip di oggi martedì 31 agosto 2021

Rebecca De Pasquale, ex concorrente del ‘Grande Fratello’, sui propri social, ha voluto dare un ultimo saluto all’adorata mamma, scomparsa all’improvviso:

Ti ho amato dal primo giorno che mi hai messa al mondo, e ora piango, a nello stesso tempo mi farò forza e mi ricorderò sempre le tue parole, riguardati non farmi stare col pensiero, mamma bella Bettina guardami da lassù, dammi forza ora di essere forte e di dare forza. Una brutta ulcera allo stomaco ti ha portata via come fulmine. Perdona i miei capricci ti sognerò vero?