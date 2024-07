Manca ormai poco al parto di Guenda Goria e la donna ha ammesso via social di essere alle prese con delle problematiche non indifferenti.

L’emozione, ma anche le normali difficoltà di una donna ormai prossima al parto. Guenda Goria ha raccontato sui social ai suoi fedeli seguaci alcune delle problematiche che nell’ultimo periodo l’hanno colta in vista della nascista di suo figlio, concepito con il marito Mirko Gancitano. Con tanta sincerità e un pizzico di sana autoironia, la figlia di Maria Teresa Ruta ha confessato tutto.

Guenda Goria, le difficoltà pre parto

Molto attiva sui social, anche in questi giorni, la bella Guenda ha voluto rispondere alle curiosità dei suoi seguaci che le stavano domandando come andasse in questo periodo visto l’avvicinarsi della data prevista per la nascita del figlio. “La risposta sincera: a parte il non riuscire più a mangiare, a camminare, a respirare, tutto benissimo”. E ancora: “Sciatica, incontinenza, reflusso, affanno, prurito, insonnia e gonfiore fanno ormai parte di me”.

Un pensiero che ha messo in evidenza, quindi, le difficoltà della donna che, al netto di tutto questo, ha voluto anche aggiungere un messaggio per il nascituro: “Ma ti amo ogni giorno di più”, ha scritto con tanto di cuore. “Le mamme sono davvero eroiche”, ha aggiunto ancora facendo riferimento a tutte quelle donne in dolce attesa.

Il nome del bimbo scelto

La Goria tempo fa aveva anche già rivelato il nome scelto per il bimbo in arrivo. Lei e Mirko, infatti, hanno optato per Noah: “Lo abbiamo scelto insieme perché vuol dire dono di Dio ed è un nome moderno che i nostri genitori ancora devono imparare a pronunciare. Quando l’abbiamo detto ad alta voce, mi è arrivato un calcetto e quindi ho pensato che gli potesse piacere”, le sue parole ospite di Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’.

