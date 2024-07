Svelato il mistero della presenza o meno di Angelo, fidanzato di Belen, al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Le foto.

I rumors erano andati totalmente in un altro senso e, anche per questo, erano iniziate le varie teorie. Invece, ecco la verità: Angelo, nuovo fidanzato di Belen, era presente alle nozze della sorella dell’argentina, Cecilia, e ci sono anche le prove. A svelare il retroscena è stato il settimanale Chi che ha spiegato come siano andate le cose durante il matrimonio.

Belen con Angelo al matrimonio di Cecilia e Ignazio: le foto

Nelle scorse ore si era sparsa la voce che il fidanzato di Belen, Angelo, non fosse stato presente al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Niente di più errato. Infatti, a quanto fatto notare dal settimanale Chi, l’uomo c’era ed è stato anche fotografato durante la giornata. L’ultimo numero del magazine, infatti, ha fatto vedere alcuni scatti esclusivi che ritraggono, appunto, la modella argentina e il compagno intenti a ballare e scambiarsi qualche cenno di intesa durante la cerimonia di Cechu e Ignazio.

In disparte

Secondo quanto si apprende da Chi, Angelo e la nota showgirl hanno scelto di non dare nell’occhio e di cercare di far passare la loro presenza “di coppia” inosservata. “La scena è stata tutta per Cecilia e Ignazio, nonostante gli occhi fossero puntati anche su Belen – con il fidanzato Angelo Edoardo Galvano. Belen ha cercato in tutti i modi di lasciare spazio a Cecilia. Ha fatto la damigella d’onore, si è commossa per quella sorella così piccola ma anche così grande, il vero asse di equilibrio dei Rodriguez”. Di fatto la modella argentina “ha limitato le manifestazioni d’affetto, forse anche per non rubare la scena alla sposa”, si legge su Chi. Ad ogni modo la notizia è che Angelo, rispetto a quanto si era precedentemente detto, era presente alle nozze Rodriguez-Moser.

