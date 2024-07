I novelli sposi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pronti ad ampliare la famiglia. La coppia starebbe pensando ad un bebè.

Si sono appena detti il fatidico “sì” unendosi in matrimonio ma Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno già pensando agli step successivi. In questo senso ad allargare la famiglia con la possibilità, dunque, di avere presto un bebè. La coppia si è raccontata a 360° al settimanale Chi svelando di essere intenzionata a mettersi “a lavoro” proprio in questo senso…

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: l’amore dopo le nozze

Dopo la romantica e intensa cerimonia di nozze in Toscana, la Rodriguez e Moser pensano già ai prossimi obiettivi di coppia. I due si sono lasciati andare parlando al settimanale Chi che, per altro, è stato ospite proprio nel giorno del matrimonio. “Cecilia è una donna straordinaria, di grande equilibrio, è quella che tutti cerchiamo per sentirci più puri”, ha detto Ignazio della sua neo moglie. La stessa argentina, invece, di sé ha detto: “Ero quella da coccolare, da accudire, adesso mi fa piacere che nella mia famiglia sappiano di poter contare su di me: mi chiedono consigli, si sentono a casa con me, lo sento”.

I progetti di famiglia

I due hanno convolato a nozze solamente da pochi giorni ma sembrano avere le idee molto chiare sui prossimi step di coppia. In primis quello di allargare la famiglia come confermato senza giri di parole dalla bellissima Cecilia: “Ampliare la famiglia. Abbiamo dedicato mesi al progetto del matrimonio, adesso abbiamo fatto questo step ci mettiamo al lavoro per il prossimo”.

A questo punto non resta che attendere qualche tempo per vedere se, effettivamente, arriveranno belle notizie in questo senso da parte dei neo sposini per i quali, va detto, già in passato c’erano state indiscrezioni in merito a presunte gravidanze e dolci attese, chiaramente poi smentite dai fatti. Ora, però, la conferma delle intenzioni. Chi vivrà, vedrà…

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG