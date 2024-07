La permanenza in Honduras per L’Isola dei Famosi è stata un vero e proprio “inferno” per Elenoire Casalegno. Il racconto.

Come inviata ha ricevuto tanti apprezzamenti, eppure, la sua esperienza in Honduras per L’Isola dei Famosi pare essere stata un vero e proprio incubo. Elenoire Casalegno, intervistata da Chi, ha svelato alcuni retroscena inediti da lei vissuti durante il noto reality show che nell’ultima edizione è stato condotto da Vladimir Luxuria.

Elenoire Casalegno e l’incubo vissuto a L’Isola dei Famosi

Intervistata dal settimanale Chi, la Casalegno ha avuto modo di ripercorrere quella che è stata la sua esperienza da inviata a L’Isola dei Famosi in Honduras. Al netto dei complimenti, per la donna non è stata una vacanza come in tanti possono pensare. “È stata un inferno a colori. Lavorare in Honduras non è stata per nulla un’esperienza facile”, ha detto. “L’Honduras è una terra difficile. Lì ci sono 40 gradi e il 90% di umidità. Poi, a maggio, ci sono stati incendi, c’era una cappa di fumo che schermava il sole e noi andavamo in giro con le mascherine. A parte la diretta, quattro ore sotto il sole, eravamo sulla terra ferma e la sera dormivamo lì, dove il mare è marrone”.

Le abitudini e il futuro

La Casalegno ha poi aggiunto altri dettagli: “Esistono solo il riso, il pollo e il platano fritto. C’è l’acqua demineralizzata e la domenica per quattro o cinque ore tolgono l’elettricità. Infine, i mosquitos: ti devastano“. Un racconto davvero particolare quello della donna che, forse anche per questo, per il futuro guarda ad un altro ruolo, magari al timone del programma e quindi in studio: “Cosa dico a chi mi vedrebbe come conduttrice del programma? Che mi farebbe piacere“, ha ammesso la donna che un giorno potrebbe trovarsi dall’altra parte del reality, lontana da quanto visto in Honduras come inviata.

