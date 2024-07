Racconto molto intimo da parte di Paolo Ruffini relativamente al rapporto con suo padre che è cambiato nel giorno della sua morte.

Un’intervista molto particolare quella rilasciata da Paolo Ruffini al podcasti di Daniele Di Benedetti ‘Ricordati di sorridere’. Il noto attore e presentatore, infatti, ha avuto modo di raccontarsi a 360° svelando anche alcuni lati della sua vita privata ancora inediti. In particola il rapporto con il compianto padre, cambiato proprio nel giorno della sua morte.

Paolo Ruffini, il ricordo del padre

Intervenuto al podcast di Daniele Di Benedetti ‘Ricordati di sorridere’, Ruffini ha parlato, come detto, anche del rapporto molto particolare avuto con suo padre. Già in passato l’attore e comico aveva spiegato di non aver mai avuto un feeling particolare con il genitore ma che le cose fossero cambiate proprio nel giorno in cui lui è deceduto.

“Se mi chiedi quale è il giorno più bello che ho vissuto con mio padre, io ti dico, senza dubbio, che è quello in cui è morto“, ha detto Ruffini con grande convizione al suo interlocutore nel podcast. “Non sono mai stato così vicino a lui come nel giorno in cui è morto, quella notte è stata meravigliosa, una notte di scuse, di perdono, di trasporto straordinario, gli ho tenuto la mano, gli ho messo la musica del mare sotto al cuscino e l’ho accompagnato”.

Il “trasferimento”

Il senso delle parole del conduttore fa capire come il punto di non ritorno di quella giornata abbia dato la svolta, anche personale, al rapporto tra i due. Una situazione che, anche dopo la morte del babbo, lo stesso Ruffini si è portato dietro con miglioramenti unici e inattesi: “È una cosa straordinaria e lì è successa una roba fortissima“, ha aggiunto. “Da quel giorno qualcuno mi ha detto ‘Ma sai che gli assomigli di più?’. È come se ci fosse stato un passaggio pazzesco”

