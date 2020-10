Christian Leone, in un’intervista esclusiva su “Chi”, spiega la sua verità su come sono andate le cose fra lui e Guenda Goria, attualmente, reclusa nella casa del ‘Grande Fratello Vip’:

“Ci siamo conosciuti a Sharm l’anno scorso e abbiamo avuto una liaison, anche se io all’epoca ero sposato e Guenda lo sapeva. Lei è dovuta volare a Milano per lavoro e quando è ritornata a Sharm dopo Capodanno e ci siamo rivisti le ho detto che non era scattato l’amore per me allora si è fatta consolare da Telemaco… è così che è iniziata con lui”

L’uomo ribadisce, a più riprese, di aver avuto un flirt con la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria:

“Ho avuto una storia con Guenda Goria. Sono io lo “scapestrato” di cui parlava Maria Teresa Ruta nella Casa. Nessuno può smentirmi perché non solo custodisco sms, foto, chat, ma in tante persone conoscono la realtà dei fatti e quello che è successo tra noi. Tra questi anche Telemaco che è un ex collega di lavoro”.

L’imprenditore, con disinvoltura, ricorda tutte le fasi di questo ‘rapporto a tre’:

“Dico: “Me ne vado, in questa storia siamo in troppi”. Intanto Olga, la moglie di Telemaco, rivuole il suo uomo. Guenda e Telemaco litigano e la Goria torna da me: posso documentare tutto. Mi ripete: “Ho voglia di leggerezza”. Ci siamo visti in spiaggia, in palestra, nei luoghi aperti in quel periodo di restrizione; ma io, dopo averla vista con Telemaco, non me la sono sentita. Guenda non potrà mai smentire questo. Nemmeno che si è presentata nella mia stanza, di notte, per cercare l’ennesimo confronto, ma io, ripeto, ho bloccato tutto. […] Ha fatto avanti e indietro tra me e Telemaco. Davanti a testimoni […] Conosco Telemaco molto bene. Per me non è innamorato di Guenda. E’ legato alla ragazza, le vuole bene, ma non la vede come compagna. Questo posso garantirlo”.

Dell’ex gieffina, però, Christian mantiene un buon ricordo:

“Guenda è una ragazza d’oro, ma spesso agisce senza pensare alle conseguenze. Io penso che anche la storia con Telemaco sia più una sindrome da “crocerossina” che amore vero”.