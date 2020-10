Gianni Orlando, chi è il fratello segreto di Stefania del Grande Fratello Vip 5

Stefania Orlando, concorrente della quinta edizione del ‘Grande Fratello Vip’, ha un passato ignoto. Il settimanale ‘Di Più Tv’, in edicola questa settimana, ha intervistato il fratello Gianni, con cui la showgirl non ha un particolare legame affettivo:

“Ho sessantaquattro anni e non riesco più a trattenere quello che provo. Sono il fratello di Stefania Orlando, qualcuno potrebbe definirmi fratello segreto perché lei non parla mai di me, nessuno parla mai di me. Ma ora è arrivato il momento di rompere il silenzio: voglio rivolgermi a mia sorella, capire con lei perché non siamo mai riusciti ad avere un legame e smettere di soffrire”,

L’uomo è nato da una storia d’amore di gioventù della loro mamma Annamaria ed è stato riconosciuto da papà Pietro Romano (pur non essendo figlio suo):

“Lei è sangue del mio sangue e non è mai troppo tardi per recuperare”.

Con l’altro fratello, Fabio Massimo, invece, ha un legame più solido:

“Non posso dire di essere stato un bambino felice, e con Stefania non ho avuto un rapporto sereno da fratello e sorella, praticamente non ho ricordi di noi due che giochiamo insieme. E’ un macigno che mi porto ancora dentro”.

Il distacco tra sorella e fratello

Gianni, a distanza di tempo, vorrebbe riallacciare un rapporto con la conduttrice a distanza di tempo:

“Sto male se ci penso. Io l’ho cercata tanto negli anni, ma ci siamo visti poche volte, sempre di sfuggita, sempre quasi da estranei […] Ho sempre sentito un’aria di distacco tra me e lei, tra me e nostra madre, e se ho fatto qualcosa di sbagliato, che ha toccato Stefania, non me ne sono reso conto. Siamo sangue dello stesso sangue, ma l’amore non è mai riuscito a unirci come avrebbe dovuto”.

Che il Grande Fratello Vip ci metta lo zampino?!

