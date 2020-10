Federica Pellegrini è guarita dal Covid-19. Ad annunciarlo la stessa nuotatrice con un post sul suo profilo ufficiale Instagram. Poche parole, ma che trasmettono benissimo tutto il suo entusiasmo:

“Ciao Maria io esco! E questa volta per davvero! Negativa”.

La sportiva può quindi tornare a gioire, ma soprattutto ad allenarsi non appena i sintomi da Covid le saranno completamente scomparsi. Federica Pellegrini, infatti, non sarebbe totalmente asintomatica. Ancor prima di scoprire l’esito del suo tampone, avrebbe avvertito spossatezza e sintomi influenzali seguiti dal mal di gola. Una brutta scoperta, insomma, che le avrebbe rovinato l’umore. Come forse ricorderete, la sportiva si era anche lasciata andare ad un triste sfogo social, durante il quale aveva condiviso una sua foto su Instagram senza nascondere il fatto di non riuscire a trattenere le lacrime agli occhi.

Dopo due settimane di isolamento durante le quali ha costantemente aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute, Federica Pellegrini è ora guarita. Vista la sua negatività al Covid può tornare alla sua vita di tutti i giorni, ma non ancora allenarsi a pieno ritmo. Per quello le occorrerà ancora un po’ di pazienza. Dovrà infatti attendere che i sintomi influenzali le scompaiano del tutto. Come aveva lei stessa raccontato nei giorni scorsi, prima di poter tornare ad allenarsi si dovrà anche sottoporre a diversi esami medici, tra i quali approfonditi controlli cardiaci ed ispezioni ai polmoni. Non possiamo far altro che augurarle un pronto ritorno nelle sue amate piscine, e il prima possibile!