Il celebre giornalista e conduttore di Atlantide, Andrea Purgatori, si è spento a 70 anni dopo una breve e fulminante malattia. A dare l’annuncio sono stati i familiari e i suoi tre figli con un comunicato ufficiale (diffuso dall’Ansa) in cui si legge:

“Una mente brillante che ricordiamo recentemente nella trasmissione di La 7 Atlantide dove era autore e conduttore e in tempi più remoti come inviato in zone di guerra e autore delle più importanti inchieste giudiziarie italiane, poi ancora autore e sceneggiatore di tanti film e fiction televisive tra cui Il Muro di Gomma, Fortapasc e Il Giudice Ragazzino“.

Andrea Purgatori è morto: il lutto

Il mondo del giornalismo e dello spettacolo italiano piangono Andrea Purgatori, il celebre giornalista, saggista e sceneggiatore televisivo. Stando a quanto riporta l’Ansa sarebbe stato colpito da una malattia fulminante che non gli avrebbe lasciato scampo.

Andrea Purgatori si era battuto per cercare la verità in alcuni importanti casi di cronaca, come la strage di Ustica e il caso di Emanuela Orlandi (per questo è stato anche tra i volti che hanno preso parte alla serie Vatican Girl, su Netflix).

